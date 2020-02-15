اخبار ليبيا الان

إردوغان يتهم روسيا بـ«إدارة الحرب في ليبيا على أعلى مستوى»

تم النشر منذُ 31 دقيقة
تعليق
مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، روسيا بـ«إدارة النزاع الليبي على أعلى مستوى»، قائلًا «روسيا تدير في الوقت الراهن الحرب هناك على أعلى مستوى»، وذلك حسب تصريحات نقلتها وكالة «فرانس برس».

وكرر إردوغان اتهامه لشركة الأمن الروسية الخاصة «فاغنر» بدعم قوات القيادة العامة، وقال للصحفيين على متن الطائرة عائدًا من باكستان التي زارها هذا الأسبوع: «إنهم حاليًا يديرون فاغنر».

اقرأ أيضا إردوغان يطالب بـ«تحرك سريع» لحل الصراع في ليبيا

وتابع الرئيس التركي:«أنهم (الروس) لا يزالون «ينفون وجود أي رابط (مع فاغنر)، وفي الوقت نفسه أكد مواصلة بلاده دعم حكومة الوفاق في إطار مذكرة التفاهم الأمنية والعسكرية الموقعة بين الطرفين في 27 نوفمبر الماضي.

وهاجم إردوغان الغرب لدعمه قوات القيادة العامة دون أن يسمي أي بلد، وقال «لا يزال الغرب يدعم هذا الرجل، إنه يحصل على الأسلحة، والذخيرة والمال»، في إشارة إلى القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة الوسط

بوابة الوسط

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليق

  • السلطان المعتوه فقد عقله .من الناس صنف يقطر لسانه عسلاً وقد امتلأ قلبه سماً زعافاً، ليس منافقاً فحسب بل ممثلاً قديراً يظهر في معظم الصور ويجيد معظم الأدوار؛ يخفي الحقد والغل ويظهر البشاشة والحبور، هذا الثعبان من البشر من أشد أنواع الأعداء خطورة… فانتبه. قال تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ؛ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} [البقرة:204-206]. قال العلامة السعدي رحمه الله: أخبر تعالى بحال من يتكلم بلسانه ويخالف فعله قوله، فالكلام إما أن يرفع الإنسان أو يخفضه فقال: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} أي: إذا تكلم راق كلامه للسامع، وإذا نطق، ظننته يتكلم بكلام نافع، ويؤكد ما يقول بأنه {وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ} بأن يخبر أن الله يعلم، أن ما في قلبه موافق لما نطق به، وهو كاذب في ذلك، لأنه يخالف قوله فعله. فلو كان صادقا، لتوافق القول والفعل، كحال المؤمن غير المنافق، فلهذا قال: {وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ} أي: إذا خاصمته، وجدت فيه من اللدد والصعوبة والتعصب، وما يترتب على ذلك، ما هو من مقابح الصفات، ليس كأخلاق المؤمنين، الذين جعلوا السهولة مركبهم، والانقياد للحق وظيفتهم، والسماحة سجيتهم. {وَإِذَا تَوَلَّى} هذا الذي يعجبك قوله إذا حضر عندك {سَعَى فِي الأرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا} أي: يجتهد على أعمال المعاصي، التي هي إفساد في الأرض {وَيُهْلِكَ} بسبب ذلك {الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ} فالزروع والثمار والمواشي، تتلف وتنقص، وتقل بركتها، بسبب العمل في المعاصي، {وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ} وإذا كان لا يحب الفساد، فهو يبغض العبد المفسد في الأرض، غاية البغض، وإن قال بلسانه قولا حسنا. ففي هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص، ليست دليلا على صدق ولا كذب، ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها، المزكي لها وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود، والمحق والمبطل من الناس، بسبر أعمالهم، والنظر لقرائن أحوالهم، وأن لا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم. ثم ذكر أن هذا المفسد في الأرض بمعاصي الله، إذا أمر بتقوى الله تكبر وأنف، و {أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإثْمِ} فيجمع بين العمل بالمعاصي والكبر على الناصحين. {فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ} التي هي دار العاصين والمتكبرين، {وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} أي: المستقر والمسكن، عذاب دائم، وهم لا ينقطع، ويأس مستمر، لا يخفف عنهم العذاب، ولا يرجون الثواب، جزاء لجناياتهم ومقابلة لأعمالهم، فعياذا بالله من أحوالهم.

    رد