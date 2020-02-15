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بوغدانوف ينفي «مزاعم» إردوغان بشأن وجود شركات عسكرية خاصة تعمل في ليبيا بإشراف روسي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

نفى المبعوث الشخصي للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، «مزاعم» الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بشأن وجود شركات عسكرية روسية خاصة تعمل في ليبيا بإشراف من مسؤولين عسكريين روس.

وقال بوغدانوف خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي انطلق أمس الجمعة، تعليقًا على تصريحات إردوغان، إن «هذا لا يتسق مع الواقع وحقيقة الوضع»، حسب وكالة «سبوتنيك» الروسية.

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وكان الرئيس التركي اتهم روسيا بـ«إدارة النزاع الليبي على أعلى مستوى»، من خلال إدراتها لشركة الأمن الخاصة «فاغنر» في ليبيا، التي قال إنها «تدعم» قوات القيادة العامة، حسب وكالة «فرانس برس». وأشارت «سبوتنيك» إلى أن إردوغان اتهم وزير الدفاع الروسي ورئيس الأركان الروسي بإدارة مجموعة «فاغنر».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • اردوغان اكبر كذاب فى العالم يكذب الف كذبة فى اليوم الواحد والكل يسخر منه فهو بهلوان احمق ولكى تعرف الحقيقة اعكس كلامه فيقول انه حارب داعش وهو من دعم داعش وهو يقول انه ينشر السلام فى سوريا وليبيا اى انه يدعم الارهاب فى سوريا وليبيا وهكذا لمن يريد ان يعرف الحقيقة يركب جهاز ترجمة لعكس كلامة وباستخدام دوائر الكمبيوتر دائرة تسمى not تعكس الاشارة فهو مثل دجال اخر الزمان
    فالدجال معه جنة ونار، أو معه ما يشبه نهراً من ماء، ونهراً من نار، وواقع الأمر ليس كذلك كما يبدو للناس؛ فإن الذي يرونه ناراً إنما هو ماء بارد، وحقيقة الذي يرونه ماءً بارداً نار. ففي صحيح مسلم، عن حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «معه جنة ونار، فناره جنة، وجنته نار» (صحيح مسلم بشرح النووي [18/62])، وفي صحيح البخاري، عن حذيفة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الدجال «إن معه ماءً وناراً، فناره ماء بارد، وماؤه نار» (صحيح البخاري كتاب الفتن، باب ذكر الدجال).

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  • كل صفات المنافقين فى هذا السلطات المعتوه المسعور شر خلق الله عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يقول النبي ﷺ: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا عاهد غدر والشاهد قوله: إذا حدث كذب وأن الكذب خصال المنافقين، من خصالهم الذميمة الكذب وعدم مبالاتهم، وإذا اؤتمن خان سواء كانت الأمانة دينية أو مالية، وإذا خاصم فجر يعني كذب في خصومته وفجر، وإذا عاهد غدر، وهكذا حديث أبي هريرة في الصحيحين أيضًا يقول ﷺ: آية المنافق ثلاث يعني علامته إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر خصال أهل النفاق وأن يبتعد عنها.

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