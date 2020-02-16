السراج يهنئ الشعب الليبي بمناسبة ذكرى ثورة فبراير

قدّم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، التهنئة للشعب الليبي بالذكرى التاسعة لثورة 17 فبراير، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم أمس، في طرابلس.

وأوضح السراج موقف الحكومة، تجاه عدد من المستجدات والقضايا، منها قرار مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين والمسارات الثلاث التي اعتمدها.

وأكد رئس المجلس الرئاسي، بأنه لا حديث عن السلام بدون وقف إطلاق النار ولا مفاوضات تحت قصف الطائرات والمدافع، موضحا بأن وقف إطلاق النار يعني وقف جميع الأعمال العدائية، وعودة النازحين، وضمان عدم تعرض العاصمة والمدن الأخرى لأي تهديد.

وأضاف السراج، بأن الأولوية هي لدعم جبهات ومحاور القتال، وأن الأوضاع العسكرية شهدت تطورت إلى الأفضل.

وأشار رئيس المجلس الرئاسي، “رغم ترحيبنا بقرار مجلس الأمن ومقررات برلين، فإننا “لم نتخلى عن الحذر وأخذ الحيطة، مدركين بأنه ليس لدينا شريك حقيقي للسلام “.

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