النشرة الوبائية تعلن عدم تسجيل حالات اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا

أصدر المركز الوطني لمكافحة الأمراض، النشرة الوبائية الليبية ليوم أمس السبت، حول الوضع الوبائي الليبي.

وأوضحت النشرة، بعدم تسجيل أي حالات اشتباه لفيروس كورونا في ليبيا، وفقا للبيانات الواردة من شبكة الإنذار والإستجابة السريعة بالمستشفيات والمراكز الصحية، وبيانات واردة من مكتب الرقابة الصحية الدولية عبر المنافذ.

وحول الوضع الوبائي العالمي، أشارت النشرة الوبائية الليبية، بتسجيل 50,664 حالة إصابة مؤكدة، بحسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية.

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