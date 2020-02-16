أردوغان: روسيا والغرب يدعمون حفتر في ليبيا بالسلاح والمال

اتّهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، روسيا بأنها تدير النزاع في ليبيا “على أعلى مستوى”، بحسب ما نشرته صحيفة “حرييت” التركية.

ويأتي اتهام أردوغان، لروسيا، في خضم توتر متصاعد بين أنقرة وموسكو، بسبب تقدم قوات الجيش السوري في إدلب، آخر معاقل المعارضة السورية.

وأوضح أردوغان في تصريحه: إن “روسيا تدير في الوقت الراهن الحرب هناك على أعلى مستوى”.

وهاجم إردوغان الغرب، قائلا أنه يدعم حفتر، دون تسمية الدول التي يقصدها، بقوله: “لا يزال الغرب يدعم هذا الرجل… (إنه) يحصل على الأسلحة، والذخيرة والمال”.

وأضاف الرئيس التركي، أن روسيا هي من تدعم الجيش الوطني في ليبيا، بواسطة شركة ” فاغنر”، وأن الروس ما زالوا ينفون علاقتهم بدعم حفتر بقوات “الفاغنر”.

وأكد أردوغان، أن بلاده ستواصل دعم حكومة الوفاق، ضمن الاتفاقية المبرمة معها، والتي تم توقيعها أواخر العام الماضي.

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