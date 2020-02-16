أوغلو: حفتر لا يرغب في الحلول السياسية و”يتعين إيقافه”

اتهم وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، المشير خليفة حفتر، بانتهاك وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأوضح أوغلو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الألماني هايكو ماس في مؤتمر ميونيخ للأمن بقوله: “يتعين إيقاف” حفتر في ليبيا، حتى يتسنى التوصل إلى حل سياسي.

وأشار وزير الخارجية التركي، إن حفتر لا يريد حلولا سياسية، إنما يرغب في الحلول العسكرية في ليبيا.

ويأتي اتهام أوغلو، تزامنا مع اتهام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، روسيا والغرب بدعم الجيش الوطني في ليبيا.

وتصاعدت حدة التوتر بين أنقرة وموسكو، بعد تقدم الجيش السوري في إدلب، التي تعدّ آخر معاقل المعارضة السورية.

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