مستشفى غدامس العام يختتم دورة طب الإسعاف والطوارئ

اختتمت دورة طب الإسعاف والطوارئ، بمستشفى غدامس العام، والتي استهدفت العناصر الطبية والطبية المساعدة بالمدينة، بإشراف الدكتور بدر الباجقني، إخصاىي إسعاف وجراحة تجميلية.

وأفادت إدارة المستشفى، أن المتدربون تلقّوا دروسا عملية في طب الطوارئ، كمهارات تركيب القسطرة الوريدية والإنعاش القلبي الرئوي والعديد من المهارات الأخرى.

وأضافت إدارة مستشفى غدامس العام، في ختام الدورة تم توجيه كافة المتدربين، نحو الإسعاف الميداني كخطوة أخيرة، للتعامل الحرفي والواقعي مع الحالات الطارئة، وذلك بتجسيد عدة سيناريوهات ومناورات، تحت إشراف وتنسيق إدارة المستشفى.

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