لافروف: حفتر ليس رمزا للانفصال في ليبيا

صرّح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن المشير خليفة حفتر، ليس رمزا للانفصال في ليبيا، إنما يعتبر أحد الأطراف فيها باعتراف مجلس الأمن الدولي.

وأكد لافروف، خلال كلمته في مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد يوم أمس السبت، أن موسكو تعمل على مساعدة الليبيين في إعادة إعمار بلادهم.

وجدد وزير الخارجية الروسي، الدعوة لعقد قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مشددا على أن التحديات كبيرة وحلها، لا يمكن إلا بتوحيد الجهود الدولية، وضرورة تقارب الأطراف الليبية لإعادة إعمار بلادهم، بحسب ما نشره موقع AT الروسي.

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