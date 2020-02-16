عويدان يشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية في طرابلس

شدد مدير أمن طرابلس العميد أسامة عويدان، على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية الإجرائية والعقابية في العمل، من أجل تقديم أفضل الخدمات الشرطية أثناء القبض والتحقيق ووصولا بإحالة المتهمين للنيابة.

ويأتي هذا، خلال الاجتماع الذي عقده مدير الأمنن بضباط التحقيق بالمراكز، وبحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية عميد رمضان برباش، للتأكيد على أهمية إبراز هيبة الدولة من خلال أداء مراكز الشرطة، يوم أمس السبت.

وطالب مدير الأمن، على ضرورة إعطاء أهمية قصوي للأعمال اليومية داخل مراكز الشرطة، من توثيق البلاغات وتسجيل الشكاوى، دون إهمال سواء للضباط أو ضباط الصف أو الافراد داخل المراكز، في تعاملهم مع المواطنين، أثناء ترددهم للتبليغ، أو المراجعة ، مع مراعاة المعايير الحقوقية في أثناء الاحتجاز.

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