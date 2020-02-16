اخبار ليبيا الان

عويدان يشدد على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية في طرابلس

تم النشر منذُ 24 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شدد مدير أمن طرابلس العميد أسامة عويدان، على ضرورة الالتزام بالقواعد القانونية الإجرائية والعقابية في العمل، من أجل تقديم أفضل الخدمات الشرطية أثناء القبض والتحقيق ووصولا بإحالة المتهمين للنيابة.

ويأتي هذا، خلال الاجتماع الذي عقده مدير الأمنن بضباط التحقيق بالمراكز، وبحضور مساعد مدير الأمن للشؤون الأمنية عميد رمضان برباش، للتأكيد على أهمية إبراز هيبة الدولة من خلال أداء مراكز الشرطة، يوم أمس السبت.

وطالب مدير الأمن، على ضرورة إعطاء أهمية قصوي للأعمال اليومية داخل مراكز الشرطة، من توثيق البلاغات وتسجيل الشكاوى، دون إهمال سواء للضباط أو ضباط الصف أو الافراد داخل المراكز، في تعاملهم مع المواطنين، أثناء ترددهم للتبليغ، أو المراجعة ، مع مراعاة المعايير الحقوقية في أثناء الاحتجاز.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك