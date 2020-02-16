روسيا ترد على اتهام أردوغان بقيادة الحرب في ليبيا

بوابة أفريقيا الإخبارية ــــــ وكالات |

16 February, 2020

أكد نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس السبت، أن مزاعم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن روسيا تقود على أعلى المستويات الصراع في ليبيا، لا تتوافق مع واقع الأمور، حسبما أفادت قناة روسيا اليوم.

وأضاف بوغدانوف الذي يشغل منصب المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في حديث للصحافيين: “هذا لا يتوافق مع واقع الأمور، لا أعلم من جاء بذلك؟”.

وفي وقت سابق، أعلن أردوغان أن ممثلي القيادة العسكرية الروسية، يقودون نشاطات الشركات العسكرية الخاصة في ليبيا.