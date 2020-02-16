دوريات لتأمين احتفالات ثورة فبراير في طرابلس

بدأت القوات الأمنية التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي بالعمل على تكثيف دورياتها الثابتة والمتحركة داخل طرابلس، بداية من أمس السبت.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق إن هذا الإجراء يأتي في إطار تحضيرات الأجهزة الأمنية لتأمين احتفالات الذكرى التاسعة لثورة الـ17 من فبراير.

وأشارت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن هذه الدوريات ستُشارك ضمن خطة متكاملة لتأمين الاحتفالات.

وتتمثل مهام دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي في حفظ الأمن ومنع حدوث أي خروقات أمنية، وخلق أجواء آمنة للاحتفالات، بحسب ما ذكرته الوزارة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية