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دوريات لتأمين احتفالات ثورة فبراير في طرابلس

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بدأت القوات الأمنية التابعة للإدارة العامة للدعم المركزي بالعمل على تكثيف دورياتها الثابتة والمتحركة داخل طرابلس، بداية من أمس السبت.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق إن هذا الإجراء يأتي في إطار تحضيرات الأجهزة الأمنية لتأمين احتفالات الذكرى التاسعة لثورة الـ17 من فبراير.

وأشارت الوزارة في منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن هذه الدوريات ستُشارك ضمن خطة متكاملة لتأمين الاحتفالات.

وتتمثل مهام دوريات الإدارة العامة للدعم المركزي في حفظ الأمن ومنع حدوث أي خروقات أمنية، وخلق أجواء آمنة للاحتفالات، بحسب ما ذكرته الوزارة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • اللي يطلع يحتفل ما يتحشمش على خليقته… بتحتفل بشنو بالزبط يا ساقط يا ديوث يا واطي يا عديم الوطنية والنخوة والشرف؟؟؟

    بتحتفل بخراب البلاد وبيعها لكل من هب ودب؟؟؟ بتحتفل بغياب الأمن والأمان؟؟؟ بتحتفل بأزمات السيولة والكهرباء والغاز والمحروقات؟؟؟ بتحتفل بالفقر وقهر الرجال؟؟؟

    الله لا تربح ولا تسامح كل من بيطلع يحتفل

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