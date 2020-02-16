الثني يفتتح محطة كهربائية “استراتيجية” في بنغازي

افتتح رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، (محطة سيدي منصور المحمولة 220-30 kV.) في بنغازي والتي من المتوقع أن تُسهم في حل مشاكل ومختنقات الشبكة الكهربائية في المنطقة الممتدة من سيدي خليفة حتى منطقة توكرة شرق المدينة.

وأكدت الحكومة الليبية في بيان لها، أن محطة سيدي منصور الكهربائية “تعمل من خلال مهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء وبأياد ليبية خالصة”.

وأقيمت مراسم افتتاح المحطة بحضور وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة فخري المسماري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومديري الإدارات والدوائر بالشركة العامة للكهرباء.

ووصفت الحكومة مشروع المحطة الكهربائية الجديدة بـ”الاستراتيجي والهام” لما سيُقدّمه من دعم للشبكة العامة للكهرباء التي تشهد منذ سنوات تراجعاً في مستوى إنتاجها.

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