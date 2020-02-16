القبض على تنظيم عصابي لتهريب الآثار في بنغازي

أعلن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي القبض على تنظيم عصابي يمتهن المتاجرة وتهريب الآثار .

وذكرت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي (وال) أنه جرى تحويل الجناة والمضبوطات، إلى رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية علي ماضي، لإتمام الإجراءات القانونية، وكان من بينها معاينة القطع، وإعداد تقريرا حولها، من قبل مراقب آثار بنغازي، والتأكد من أن المضبوطات قطع آثرية أصلية.

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وكانت القطع الآثرية المضبوطة هي عبارة عن عدد من المنحوتات، الرخامية تعود للعصر الروماني، وعدد من القطع الفخارية من الأثاث الجنائزي، وقطع عملة منها البرونزي والفضي، وختم وخاتم وبعض من الحلي، وبعض المضبوطات من العقيق والأصداف البحرية، وفق الوكالة.

ولإتمام الإجراءات النهائية وصل رئيس مصلحة الآثار الليبية الدكتور أحمد حسين، يرافقه كل من مدير إدارة الشرطة السياحية وحماية الاثار بالمنطقة الشرقية العقيد فوزي عبدالونيس، و مدير الإدارة العامة للمتاحف والمخازنصلاح سعدالله آدم، ومدير مكتب الإعلام بمصلحة الآثار الليبية، لمقر النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية لإتمام المعاينة النهائية تمهيدًا لاستلامها .

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