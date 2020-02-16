طقس ليبيا: توقعات الاحوال الجوية اليوم الاحد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، استقرار حالة الطقس على أغلب المناطق، نتيجة تأثر مناطق الشمال الغربي بامتداد مرتفع جوي.

وأشارت النشرة الصادرة عن المركز إلى تكون الضباب أثناء الليل وفترة الصباح على أقصى مناطق الساحل وبعض المرتفعات الجبلية.

وتتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي واحتمال هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على (مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وبعض مناطق الخليج)، وفق النشرة.

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال والمرتفعات بين 12 و19 درجة مئوية، وبين 20 و23 درجة مئوية على مناطق الدواخل والجنوب، وتصل اليوم على غات إلى 25 درجة مئوية وتنخفض غدًا.

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