ألمانيا تؤكد الحاجة لمشاركة روسية «بناءة» في الملف الليبي

أكد وزير الخارجية الإلماني هايكو ماس الحاجة إلى «مشاركة بناءة من جانب روسيا لمزيد من التقدم في عملية السلام في ليبيا»

جاء ذلك وفق تغريدة للوزير الألماني عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويترز» ، عقب لقاء مع نظيره الروسي لافروف، على هامش مؤتمر الأمن السادس والخمسين في ميونيخ. وحسب وزارة الخارجية الروسية، بحث لافروف مع نظيره الألماني هايكو ماس الأوضاع في سورية وليبيا وقضايا ثنائية.

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وذكرت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف التقى ماس وجرى التركيز عند بحث الوضع في سورية على منطقة خفض التصعيد في إدلب. وأشار البيان إلى أن الجانبين تبادلا الآراء حول الأوضاع في ليبيا وأوكرانيا وبحثا أيضا العلاقات الثنائية.

وتختتم اليوم الأحد أعمال مؤتمر السياسة الأمنية بمشاركة عدد من زعماء الدول ورؤساء حكومات لمناقشة الأزمات الحالية والتحديات الأمنية المستقبلية على الصعيد الدولي.

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