القبض على تنظيم عصابي يمتهن تهريب الآثار في بنغازي

بنغازي-العنوان

تمكن جهاز مكافحة الظواهر السلبية والهدامة ببنغازي من القبض على تنظيم عصابي يمتهن المتاجرة وتهريب الآثار.

وبحسب المكتب الإعلامي لمصلحة الآثار الليبية تم إحالة الجناة والمضبوطات إلى رئيس النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية علي ماضي، لإتمام الإجراءات القانونية، وكان من بينها معاينة القطع، وإعداد تقرير حولها، من قبل مراقب آثار بنغازي هاني العبدلي، والتأكد من أن المضبوطات قطع أثرية أصلية.

وتضم القطع الأثرية المضبوطة عددا من المنحوتات الرخامية تعود إلى العصر الروماني، وقطع فخارية من الأثاث الجنائزي، وقطع عملة منها البرونزي والفضي، وختم وخاتم وبعض من الحلي، وبعض المضبوطات من العقيق والأصداف البحرية، وفق المكتب الإعلامي.

ولإتمام الإجراءات النهائية زار رئيس مصلحة الآثار الليبية الدكتور أحمد حسين، يرافقه كل من مدير إدارة الشرطة السياحية وحماية الآثار بالمنطقة الشرقية العقيد فوزي عبدالونيس، ومدير الإدارة العامة للمتاحف والمخازن صلاح سعدالله آدم، إلى مقر النيابة العسكرية بالمنطقة الشرقية لإتمام المعاينة النهائية تمهيدا لتسلمها.