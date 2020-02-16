افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم السبت (محطة سيدي منصور المحمولة 220-30kV.).

وبين المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أن الثني استمع خلال مراسم الافتتاحإلى شرح مفصل عن كيفية العمل بالمحطة وأهميتها، باعتبارها من المشاريع الهامة والاستراتيجية والتي تساهم في حل مشاكل ومختنقات الشبكة الكهربائية في المنطقة الممتدة من ( سيدي خليفة – حتى منطقة توكرة ) شرق مدينة بنغازي.

وأطلع السادة مهندسي الشركة، الثني على أبرز المشاكل في الشبكة العامة للكهرباء، والحلول اللازمة لإنهائها موضحين أن المحطة تعمل من خلال مهندسي وفنيي الشركة العامة للكهرباء وبعناصر ليبية خالصة.

وحضر مراسم الافتتاح وزير الحكم المحلي عادل الزايدي، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة المهندس فخري المسماري، ورئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر بوجواري، ومدراء الإدارات والدوائر بالشركة العامة للكهرباء.