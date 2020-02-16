شكري يبحث مع نظيره النمساوي سبل حل الأزمة الليبية

بحث وزير الخارجية المصري سامح شكري مع نظيره النمساوي “الكسندر شالينبرج”، جملة من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وبين المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد حافظ، أن الجانبين تبادلا على هامش انعقاد مؤتمر ميونخ للأمن وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها ملف عملية السلام، وسُبل حلحلة الأزمة الليبية

في لقاء منفصل اتفق شكري مع وزير خارجية سلوفينيا “ميرو سرار” على مواصلة التنسيق والتشاور خلال الفترة المقبلة حول القضايا الإقليمية التي تهم الجانبين، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وسُبل التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة الليبية.