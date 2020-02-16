بعد المطالبة بمسحها بـالـ”غراد”..قيادي من مصراتة يدعو إلى توجيه الحرب نحو ترهونة

أخبار ليبيا24

بعد أن طالب الناطق باسم مكتب الإعلام الحربي لعملية بركان الغضب، التابعة لحكومة الوفاق، عبدالمالك المدني آمر غرفة العمليات المشتركة، اللواء أسامة الجويلي، بمسح مدينة ترهونة بصواريخ “غراد”.

ودعا أيضًا القيادي في عمليتي “البنيان المرصوص” و”فجر ليبيا” المدعو حميد عيسى خضر مجموعة من الكتائب بالاسم إلى ترك المحاور في طرابلس والتوجه إلى حرب ترهونة.

وقال خضر في منشور على حسابه في “فيسبوك” :”جهوية قبلية إقليمية خرطة أفهموها زي ماتبو، والنداء العاجل إلى جميع الكتائب التالية بترك المحاور والتوجه فورا إلى مسلاتة لفتح جبهة على ترهونة، كتيبة بدر، كتيبة الفتح، كتيبة العاصمة، كتيبة النهضة، كتيبة شهداء الشراكسة، الكتيبة 40 مشاة كتيبة شهداء طمينة”.

وتابع القيادي السابق :”الآن الحرب أخذت منعرج خطير لم تعد حرب شرق وغرب ووفاق وكرامة الحرب من اليوم مصراتة وترهونه يعني حرب قبلية إقليمية صرفة”.

وواصل خضر تهديده في منشوره :”أي ترهوني مع عصابات الكاني وموجود في ترهونة أصبح هدف مشروع قولوا يهدد في مدن وإلا يهدد في الشيطان الرجيم أقسم بالله ياترهونة ماعندنا ليكم إلا القج قد جنت على نفسها براقش”.

واتهم القيادي عصابات في ترهونة بقتل ثلاثة شباب من عائلة المحيشي من مدينة مصراتة يعملون في الديكور والأسقف المعلقة والجبس حيث تم اختطافهم في مسلاتة وأثناء عودتهم من عملهم أخطأوا الطريق وتم خطفهم من قبل مجموعة من ترهونه وتصفيتهم والتنكيل بهم.

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