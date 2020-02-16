فرنسا تدعو تركيا إلى احترام مخرجات مؤتمر برلين

باريس-العنوان

دعا وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، تركيا إلى احترام مخرجات مؤتمر برلين بشأن ليبيا.

وحث لودريان على هامش قمة ميونخ تركيا إلى احترام نتائج مؤتمر برلين حول ليبيا والتي أقرت بوقف القتال وعدم التدخل العسكري في الأزمة الليبية.

وتعهد قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بعدم التدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، وكذلك دعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلد.

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة قد أكد في أواخر يناير الماضي أن الأمم المتحدة رصدت وصول مسلحين من سوريا إلى ليبيا، في حين أكد الرئيس التركي أردوغان إرسال خبراء عسكريين لمساعدة الميليشيات التابعة لحكومة الوفاق.