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اليوم..لجنة متابعة اتفاق برلين تختتم اجتماعاتها في ميونيخ

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

ميونيخ-العنوان

يختتم مؤتمر ميونخ للأمن أعماله، اليوم الأحد، بلقاء لحوالي عشرة وزراء خارجية، وممثلين للمنظمات الدولية لإجراء مناقشات حول إيجاد حل للأزمة الليبية.

ويرأس اللقاء وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بشأن تطبيق القرارات التي صدرت عن قمة برلين.

حيث قال ماس في تصريح على هامش القمة إن الأمر يتعلق الآن بتطبيق قرارات برلين خطوة خطوة.

ومن بين هذه القرارات حسب ماس تطبيق الهدنة، والتمسك بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، ومواصلة المباحثات بين الأطراف الليبية.

وكانت مختلف الدول اتفقت خلال مؤتمر برلين الذي عقد 19 يناير الماضي، على تعزيز الهدنة في ليبيا ووقف إطلاق النار.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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