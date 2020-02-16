خلال مباحثات ألمانية تركية.. ماس يدعو لتنفيذ قرارات مؤتمر برلين

وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو عددا من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وبين المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية في تغريدة لها بموقع “تويتر” أن تركيا تلعب “دورًا محورياً من أجل تحقيق حل سلمي في ليبيا”.

ودعا وزير الخارجية الألمانية “خلال حديثه أمس مع وزير الخارجية التركي.. إلى تنفيذ قرارات مؤتمر برلين بشأن ليبيا ووقف التصعيد في إدلب”.

وتعهد قادة الدول المشاركة في مؤتمر برلين بعدم التدخل في الحرب الدائرة في ليبيا، وكذلك دعم حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على البلد.