مركز شرطة المدينة يضبط متهمين بسرقة كاميرات مراقبة بمدينة طبرق

أخبار ليبيا24- خاص

أكد مكتب الإعلام في مديرية أمن طبرق أن مركز شرطة المدينة ألقى القبض على سارقي كاميرات المراقبة في مدرسة شهيد طيار صالح أرحومة.

وأوضح مكتب الإعلام أنه بعد ورود معلومات إلى مركز شرطة المدينة بمدرية أمن طبرق عن سرقة كاميرات المراقبة تمكن أعضاء التحري والقبض من القاء القبض على الأشخاص المتهمين بالسرقة.

وأشار إلى أنه بعد التحقيق معهم اعترفوا بما نسب إليهم وتم استرجاع المسروقات وهي في حاله إتلاف وغير صالحة للعمل وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة وإحالتهم للنيابة العامة.

يشار إلى أن مركز شرطة المدينة هو أحد المراكز التابعة لمديرية أمن طبرق وقد قام أعضاء المركز بضبط عدد من القضايا داخل المدينة.

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