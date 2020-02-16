لجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين حول ليبيا تعقد اجتماعها الأول في ميونخ

تعقد لجنة المتابعة الدولية لمؤتمر برلين حول ليبيا اجتماعها الأول على هامش ختام مؤتمر ميونخ للأمن اليوم بلقاء لحوالي عشرة وزراء خارجية، وممثلين عن المنظمات الدولية.

ويرأس اللقاء وزير الخارجية الألماني هايكو ماس والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة بشأن متابعة تطبيق القرارات التي صدرت عن قمة برلين .

حيث قال ماس في تصريح على هامش القمة إن الأمر يتعلق الآن بتطبيق قرارات برلين خطوة خطوة.

ومن بين هذه القرارات حسب ماس تطبيق الهدنة، والتمسك بحظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا، ومواصلة المباحثات بين الأطراف الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا