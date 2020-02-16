امتداد مرتفع جوي يؤثر على طقس ليبيا

من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب البلاد، اليوم الأحد، بامتداد مرتفع جوي يُساهم في استقرار حالة الطقس على أغلب المناطق، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن المرتفعات الجبلية وأقصى مناطق الساحل قد تشهد تكاثفاً للضباب أثناء الليل وفترة الصباح.

وتتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وبعض مناطق الخليج.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال والمرتفعات ستتراوح ما بين 12و19 درجة مئوية، في حين ستكون ما بين 20 و23 درجة مئوية على مناطق الدواخل والجنوب، وتصل في غات إلى 25 درجة مئوية.

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