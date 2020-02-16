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امتداد مرتفع جوي يؤثر على طقس ليبيا

تم النشر منذُ 12 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

من المتوقع أن تتأثر مناطق شمال غرب البلاد، اليوم الأحد، بامتداد مرتفع جوي يُساهم في استقرار حالة الطقس على أغلب المناطق، بحسب ما أعلنه المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وأشار المركز في نشرته اليومية إلى أن المرتفعات الجبلية وأقصى مناطق الساحل قد تشهد تكاثفاً للضباب أثناء الليل وفترة الصباح.

وتتكاثر السحب على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على مناطق الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي وبعض مناطق الخليج.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن درجات الحرارة القصوى على مناطق الشمال والمرتفعات ستتراوح ما بين 12و19 درجة مئوية، في حين ستكون ما بين 20 و23 درجة مئوية على مناطق الدواخل والجنوب، وتصل في غات إلى 25 درجة مئوية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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