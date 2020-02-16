شكري يبحث مع نظيريه النرويجي والنمساوي سبل حلحلة الأزمة الليبية

ليبيا – التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس السبت مع “إين إريكسن سوريد” وزيرة خارجية النرويج وذلك خلال زيارته الحالية لمدينة ميونخ الألمانية للمشاركة في الدورة الـ56 لمؤتمر ميونخ للأمن.

اللقاء شهد وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة تبادل الرؤى ووجهات النظر بشأن مختلف القضايا والملفات الإقليمية التي تهم البلدين بما في ذلك تطورات الأوضاع في ليبيا.

وفي ذات السياق عقد شكري لقاء مع “الكسندر شالينبرج” وزير خارجية النمسا تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في مقدمتها ملف عملية السلام وسبل حلحلة الأزمة الليبية.

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