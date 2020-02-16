جلسة لجنة متابعة تطبيق اتفاق مؤتمر برلين في ميونخ

وزير الخارجية الألماني: ستكون هناك رئاسة دورية للجنة المشرفة على وقف إطلاق النار في ليبيا

وزير الخارجية الألماني: لجنة وقف إطلاق النار ستجتمع في بروكسل للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول سير عملها

نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا- ستيفاني ويليامز: التدخل الخارجي في ليبيا غير مرحب به نهائياً

ستيفاني ويليامز: مايميز مخرجات برلين هو “تحويل الأقوال إلى أفعال”

ستيفاني ويليامز: الشعب الليبي هو أكثر من يعاني من الإغلاق النفطي

ستيفاني ويليامز: علينا التحلي بالمسؤولية الجماعية لإنهاء الصراع وضمان عودة النازحين

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