جلسة لجنة متابعة تطبيق اتفاق مؤتمر برلين في ميونخ

وزير الخارجية الألماني: ستكون هناك رئاسة دورية للجنة المشرفة على وقف إطلاق النار في ليبيا
وزير الخارجية الألماني: لجنة وقف إطلاق النار ستجتمع في بروكسل للاتفاق مع الاتحاد الأوروبي حول سير عملها
نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا- ستيفاني ويليامز: التدخل الخارجي في ليبيا غير مرحب به نهائياً
ستيفاني ويليامز: مايميز مخرجات برلين هو “تحويل الأقوال إلى أفعال”
ستيفاني ويليامز: الشعب الليبي هو أكثر من يعاني من الإغلاق النفطي
ستيفاني ويليامز: علينا التحلي بالمسؤولية الجماعية لإنهاء الصراع وضمان عودة النازحين
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
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