مركز مكافحة الأمراض: لم يسجل أي اشتباه بفيروس كورونا في ليبيا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه لم تسجل أي حالات اشتباه بفيروس الكورونا في ليبيا.

وبين المركز في نشرته اليومية أنه جرى حتى أمس السبت تسجيل 50,664حالةإصابةمؤكدةفي العالم.

وأكد المركز أنه اتخذ جملة من الإجراءات لمواجهة المرض منها تشكيل اللجنة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، المتابعة المستمرة للوضع الوبائي العالمي، تفعيل الكشف بالكاميرات الحرارية للمسافرين بكافة المنافذ، إعداد دليل طبي للعاملين في المجال، رفع درجة التأهب لدى شبكة الإنذار المبكر والاستجابة السريعة، تكثيف حملات التوعية و التثقيف الصحي.