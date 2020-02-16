خارجية ألمانيا تدعو لإشراك الاتحاد الإفريقي في حل النزاع بليبيا

دعت لجنة متابعة مؤتمر برلين، اليوم الأحد، أطراف النزاع في ليبيا إلى الالتزام بالهدنة، مؤكدة أن الوضع الاقتصادي في البلاد يتدهور.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، في مؤتمر صحفي، مشترك مع نائبة المبعوث الأممي إلى ليبيا ستيفاني وليامز إن “أطراف النزاع في ليبيا تحصل على السلاح بحرا وجوا”، مؤكدا عزم اللجنة على تفعيل آليات لمراقبة الحظر بحسب روسيا اليوم.

وشدد ماس على ضرورة مواصلة الضغوط على كل الأطراف والالتزام بالقرارات الأممية بشأن ليبيا مضيفا “من الواضح أنه خلال الأسابيع الأخيرة، تم رصد العديد من الانتهاكات للحظر على تصدير الأسلحة. وكانت هناك آراء مختلفة (خلال اللقاء)، إلا أنها تقود جميعا إلى أن الطريق الذي نحن ماضون فيه، وهو إبعاد أطراف النزاع عن الأطراف الداعمة، هو الحل المجدي الوحيد”.

ودعا ماس إلى “إشراك الاتحاد الإفريقي في حل النزاع، لأن الأمر متعلق بدولة إفريقية”.