قرقاش : الدور العربي مهم لحل أزمة ليبيا

بوابة افريقيا الإخبارية – متابعات |
16 February, 2020
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن الدور العربي ضروري ضمن الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.
وأضاف قرقاش خلال تغريدة على “تويتر”: “شاركت الإمارات اليوم في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونخ”، مؤكداً: “نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول إلى حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب”.
وتابع “نؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري”.
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