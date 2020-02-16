قرقاش : الدور العربي مهم لحل أزمة ليبيا

بوابة افريقيا الإخبارية – متابعات |

16 February, 2020

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الأحد، أن الدور العربي ضروري ضمن الجهود الدولية لحل الأزمة الليبية.

وأضاف قرقاش خلال تغريدة على “تويتر”: “شاركت الإمارات اليوم في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونخ”، مؤكداً: “نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول إلى حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب”.

وتابع “نؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري”.