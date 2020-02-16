الزائدي يكشف كواليس اندلاع أحداث فبراير 2011

استعرض، أمين عام الحركة الشعبية الليبية،مصطفي الزائدي كواليس المشهد في ليبيا خلال أحداث فبراير 2011

وقال الزائدي في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “من ذكريات النكبة” إن ما وصفها بـ”ثورة المرتزقة” “ثورة اصطناعية نفذت باسم الشعب والشعب منها براء”.

وأضاف “كان الإعداد لمؤامرة فبراير أنطلق رسميا في لندن ٢٠٠٥، في فبراير ٢٠٠٦ جرى تمرين ميداني للخطة الموضوعة من أجهزة استخبارية دولية، فلقد تمكن الإخوان الذين تسللوا بالخديعة إلى بعض مؤسسات الدولة من استغلال حالة الرفض الشعبي للرسوم المستهزئة بالرسول، لتنظيم فوضى في بنغازي بعد محاولتهم حرق القنصلية الإيطالية بمن فيها، إلا أن الدولة بحكمة أمنية عالية تمكنت من استيعاب الحدث”.

وأردف “في ٢٠١٠ تسارعت وتيرة الترتيبات، وأنشئ موقع مشبوه في سويسرا في شهر يونيو يدعو علنا للتحرك في ١٧ فبراير، وتم استدراج مدير المراسم إلى فرنسا، كما صعدت قناة الجزيرة خطابها، بتناول موضوعات لها علاقة بتهييج بعض الفئات” مضيفا “بعد أحداث تونس ومصر، كان من الواضح أن ليبيا هي المستهدفة، اتخذت الدولة ترتيبات حكيمة للتعامل مع أية أحداث تزعزع الأمن “.

وتابع الزائدي “كانت معلومات الأمن أن الخطة تقضي بدفع شباب للتظاهر ومهاجمة مراكز الشرطة والأمن، باستخدام وسائل تنويم من أهمها حبوب الترامادول في تعبئتهم ، ومن ثم استدراج الأمن لإطلاق النار، ووقوع ضحايا ثم تهييج الرأي العام وهكذا”.

وأردف “في ١٥ فبراير أنتقل عدد من قيادات الدولة السياسية والأمنية إلى مدينة بنغازي ، للوقوف على طبيعة المعلومات، في ١٦ فبراير خرجت مظاهرتان متزامنتان في الزنتان والبيضاء اشترك بها عشرات، كانت التعليمات الصادرة تقضي بعدم التعرض لهم، وسحب الأسلحة من الشرطة” مضيفا “في البيضاء هاجم شباب بدون وعي مكتب الأمن الداخلي وهموا بإحراقه، وفي حالة دفاع عن النفس أطلق العاملون به النار فقتل اثنان خطأ، ونشرت إشاعة أن مرتزقة يقتلون المتظاهرين، خرج البعض وهاجموا المعسكر وقبضوا على بعض الجنود الليبيين سود البشرة وقتلوا بطريقة وحشية أولهم كان الشهيد المغدور الشوشان”.

وزاد “لمنع مزيد الاحتكاك صدرت تعليمات بسحب الجيش من المدن” وتابع “كان ذلك حدث كاف لانطلاق حملة اعلامية كونية، عنوانها الاف القتلى في شوارع البيضاء والزنتان في يوم ١٧ فبراير خرجت تظاهرات صغيرة في بنغازي ومصراته وطرابلس معادية للدولة واجهتها مسيرات أكبر حجما مؤيدة خاصة في بنغازي ومصراته وتفوقت على تلك المعادية، ولتحاشي مواجهات بين الفريقين صدرت تعليمات مشددة بمنع المسيرات السلمية وسحبت العناصر القيادية من بنغازي ومصراته وطلب منها العودة العاجلة الى طرابلس”.

وأضاف الزائدي “توقفت المظاهرات في البيضاء، وكان أهم فصل في المؤامرة التظاهر أمام كتيبة الفضيل وإطلاق النار على الحراسات، وعلى المتظاهرين من الخلف ليقال إن الجيش قتلهم، وكذلك التظاهر أمام مديرية الأمن”.

وأردف الزائدي “كان الإخوان وتوابعهم قد تمكنوا نتيجة الأمان الذي منح لهم من جمع السلاح عن طريق السودان بتمويل قطري لم يكن معلوما آنزاك، وبدؤوا في عسكرة الأحداث” وزاد “صدرت تعليمات بسحب كتيبة الفضيل من بنغازي وتسليم مقرها الى الصاعقة، وأثناء التسليم تسلل المسلحون إلى الكتيبة وحدث ما حدث”.

وأوضح الزائدي أن “أغلب المدن الليبية خاصة في الشرق لم يحدث بها اي حراك، باستثناء محاولات الزنادقة في إجدابيا وحراك بسيط في طبرق” و”تم تحشيد ناس للتجمهر بساحة المحكمة، بشهادة كثر لم يكن أغلبهم من الليبيين”.

وتابع الزائدي أن “الحقيقة المجردة، أن أغلب سكان برقة لم يشتركوا في مؤامرة ١٧ فبراير ولا يمكن تاريخيا أن تحسب عليهم، لقد كانت عملية عسكرية وإعلامية نفذها الإخوان والجماعات الإرهابية الخارجة من رحمهم وجند لها مرتزقة كثيرون كمقاتلين وكمعتصمين وكرسامين ملؤوا الحوائط بصور كريكتارية ضد الدولة في بلد يندر فيه الفنانون التشكيليون المتخصصون في الرسم على الجدران”.

وزاد “يحسب تاريخيا لأهل برقة أنهم انتفضوا سريعا ضد المؤامرة واسقطوها”.

وختم الزائدي “مختصر القول فبراير مشروع إخواني بدعم ورعاية أجنبية، أعتمد على المرتزقة منذ لحظاته الاولى وينتهي بهم في طرابلس اليوم” .