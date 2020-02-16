رئيس مجلس الشورى الإيراني في زيارة للبنان

أعلنت سفارة إيران في بيان، أن رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، يصل إلى لبنان مساء اليوم الأحد.

وجاء في بيان سفارة إيران في لبنان، أن “رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران علي لاريجاني، يصل على رأس وفد يضم عددا من الشخصيات البرلمانية والسياسية، مساء اليوم إلى مطار رفيق الحريري الدولي، في زيارة رسمية تستغرق يومين، يلتقي في خلالها كبار المسؤولين”، كما نقلت “الوكالة الوطنية للإعلام” اللبنانية.

ووصل لاريجاني صباح اليوم إلى سوريا حيث كان في استقباله رئيس مجلس الشعب حموده صباغ والسفير السوري في طهران الدكتور عدنان محمود والسفير الإيراني بدمشق جواد ترك آبادي.

وقال لاريجاني في تصريح للصحفيين نقلته وكالة “سانا” لدى وصوله إلى مطار دمشق الدولي “لدينا مشاورات مهمة حول قضايا تهم السوريين بحسب الظروف والمستجدات وتطوير العلاقات الثنائية”.