“عمل الوفاق” تطلق مركز للتوظيف والاستثمار

أعلن صندوق التسهيلات المالية التابع لوزارة العمل والتأهيل اعتزامه إطلاق مركز التوظيف والاستثمار على شبكة المعلومات الدولية.

وذلك خلال اجتماع عقده مدير إدارة الصندوق بلقاسم السويدي يوم السبت مع مدير إدارة التشغيل والاستخدام محمد بروطه وآخرين.

ونوقشت خلال الاجتماع الآليات الفعالة للتنسيق المشترك كما تم خلاله تبادل وجهات النظر والآراء بشأن دور إدارة التشغيل والاستخدام ومكاتب العمل النوعية التابعة للوزارة بالمساهمة التقنية والفنية.

وفي ختام الاجتماع اتفق الحضور على توحيد الجهود لوضع السياسات الناجعة للاستفادة من فرص العمل المتاحة للتوظيف بالقطاع الخاص.

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