كميات كبيرة من الوقود تصل مدينة ترهونة

انفراجة في أزمة الوقود بدأت تظهر ملامحها في مدينة ترهونة، إذ تشهد محطات الوقود هذه الفترة وصول كميات كبيرة من الوقود إلى كافة المحطات التي شرعت في توزيعه بعد وصوله من المنطقة الشرقية.

وبعد أن كانت المحطات تشهد ازدحامات كبيرا بسبب انقطاع الوقود أصبحت تشهد وضعاً أفضل وفتحت أبوابها أمام المواطن الذي ظل لفترة يعاني من هذه الأزمة.

وأعطى وصول الوقود إلى ترهونة دفعة قوية للمواطنين في أن يعيشوا حياتهم بعيدا عن الأزمات التي أثرت سلبا على معيشتهم اليومية.

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