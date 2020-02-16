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كميات كبيرة من الوقود تصل مدينة ترهونة

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

انفراجة في أزمة الوقود بدأت تظهر ملامحها في مدينة ترهونة، إذ تشهد محطات الوقود هذه الفترة وصول كميات كبيرة من الوقود إلى كافة المحطات التي شرعت في توزيعه بعد وصوله من المنطقة الشرقية.

وبعد أن كانت المحطات تشهد ازدحامات كبيرا بسبب انقطاع الوقود أصبحت تشهد وضعاً أفضل وفتحت أبوابها أمام المواطن الذي ظل لفترة يعاني من هذه الأزمة.

وأعطى وصول الوقود إلى ترهونة دفعة قوية للمواطنين في أن يعيشوا حياتهم بعيدا عن الأزمات التي أثرت سلبا على معيشتهم اليومية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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