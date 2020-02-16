بعد أن وصفه سابقًا بـ “كرزاي ليبيا”..اخليل ينعت السراج بـ”المريض المعتوه”

أخبار ليبيا24

في أكثر من منشور له يصر آمر سلاح المدفعية في قوات مصراتة التابعة لقوات حكومة الوفاق عقيد فرج اخليل على وصف رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج بـ”كرزاي ليبيا”.

ويتعمد اخليل في منشوراته في حسابه على “فيسبوك” التقليل من السراج وتوجيه الإهانات له وإظهاره بمظهر الضعيف غير القادر على قيادة المرحلة التي تمر بها البلاد الآن.

وحول خطاب رئيس المجلس الرئاسي يوم أمس السبت علق آمر سلاح المدفعية قائلا :”في حد تابع خطاب “المريض” هذا اليوم بصراحة أنا تابعت مقتطفات من “التفتفيت متاعه بالعامي”.

وأضاف اخليل :”لست أدري هل هذا المعتوه عايش معانا ولا في كوكب آخر والله كلام يمرض صرف ضي علي الفاضي”.

واستطرد آمر سلاح المدفعية قائلا :”المفترض تضحيات الرجال وخاصة “الصمود” يأتوا بشخص كفوء بحجم التضحيات وقوة شخصية وقول وفعل”.

وختم اخليل منشوره قائلا :”أما هذا “المريض” – السراج – أعتقد أنه مغيب تماما عن أرض الواقع”.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج تحدث أمس السبت خلال ممؤتمر صحفي عن موقف الحكومة تجاه عدد من المستجدات والقضايا من بينها قرار مجلس الامن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين والمسارات الثلاث التي اعتمدها.

وأكد السراج أنه لا حديث عن السلام بدون وقف إطلاق النار ولا مفاوضات تحت قصف الطائرات والمدافع، موضحًا أن وقف إطلاق النار يعني وقف جميع الأعمال العدائية، وعودة النازحين، وضمان عدم تعرض العاصمة والمدن الأخرى لأي تهديد.

وذكر رئيس المجلس الرئاسي أن الأولوية هي لدعم جبهات ومحاور القتال، وأن الأوضاع العسكرية شهدت تطورات إلى الأفضل.

وأضاف :”رغم ترحيبنا بقرار مجلس الأمن ومقررات برلين، فإننا لم نتخلى عن الحذر وأخذ الحيطة، مدركين بأنه ليس لدينا شريك حقيقي للسلام “.

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