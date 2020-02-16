اخبار ليبيا الان

الغزوي: الجيش لن يصمت على جرائم المرتزقة في ليبيا

تم النشر منذُ يوم واحد
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكد قائد عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني اللواء المبروك الغزوي أن مرتزقة تركيا من السوريين التركمان والمليشيات الإجرامية من حكومة السراج مستمرون في تنفيذ جرائم ضد المدنيين بطرابلس.

وأوضح الغزوي في تصريح لـ”العين الإخبارية” أن الجيش الوطني لن يصمت على هذه الجرائم بحق الليبيين ولن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع المعتدون ثمن اعتداءاتهم.

وأوضح قائد عمليات المنطقة الغربية بالجيش أن القيادة العامة تحمل مشروعاً سيادياً يحافظ على كرامة الليبي والوطن على حد سواء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك