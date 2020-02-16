الغزوي: الجيش لن يصمت على جرائم المرتزقة في ليبيا

أكد قائد عمليات المنطقة الغربية بالجيش الوطني اللواء المبروك الغزوي أن مرتزقة تركيا من السوريين التركمان والمليشيات الإجرامية من حكومة السراج مستمرون في تنفيذ جرائم ضد المدنيين بطرابلس.

وأوضح الغزوي في تصريح لـ”العين الإخبارية” أن الجيش الوطني لن يصمت على هذه الجرائم بحق الليبيين ولن نقف مكتوفي الأيدي وسيدفع المعتدون ثمن اعتداءاتهم.

وأوضح قائد عمليات المنطقة الغربية بالجيش أن القيادة العامة تحمل مشروعاً سيادياً يحافظ على كرامة الليبي والوطن على حد سواء.

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