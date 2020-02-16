الصحة تضع خطة شاملة لمجابهة فيروس كورونا في ليبيا

عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية سعد عقوب، صباح اليوم الأحد، اجتماعا وطنيا شاملا ضم مديري مكاتب الرقابة الصحية الدولية ووحدات الحجر الصحي بالمنافذ الدولية (البحرية والجوية والبرية) لبحث مستجدات الوضع العالمي لفيروس كورونا المستجد ويشار إليه (2019-nCoV) من أجل تنفيذ الخطة الوطنية الشاملة (ب) لمجابهة الفيروس، بعد تنفيذ الخطة (أ) بتجهيز مكاتب ووحدات الحجر الصحي بالمنافذ الدولية البحرية والجوية والبرية وتسليم أجهزة القياس الحراري طبقا للوائح المعمول بها دوليا.

وتم خلال الاجتماع مناقشة، انطلاق العمل وفقا لاستراتيجية وزارة الصحة في تنفيذ الخطة (ب) والتي تشمل تسهيل كافة الإجراءات الإدارية والمالية لمكاتب الرقابة الصحية بالمنافذ ودعمها وربطها بشكل مباشر مع غرفة الاسعاف والطوارئ وتجهيز وحدات الحجر الصحي بالمواد المخبرية الخاصة بكشف الفيروس، وتشغيل وتفعيل أجهزة التحليل الذي تمتلكه وزارة الصحة بمختبرات المرافق الصحية والمستشفيات المتخصصة والمستخدمة عالميا في فحص عينات فيروس كورونا وتأكيد الاصابة من عدمها.