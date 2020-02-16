الثني يفتتح محطة سيدي منصور للكهرباء ببنغازي

افتتح رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس محطة سيدي منصور للكهرباء ببنغازي، حيث استمع لشرح مفصل عن كيفية العمل بالمحطة وأهميتها باعتبارها من المشاريع الاستراتيجية التي تسهم في حل مشاكل ومختنقات الشبكة في المنطقة الممتدة من سيدي خليفة حتى توكرة.

هذا كما أطلع مهندسو الشركة العامة للكهرباء رئيس الوزراء على أبرز المشاكل في الشبكة العامة للكهرباء، والحلول اللازمة لإنهائها.

وفي هذا الصدد ثمن العاملون في الشركة الدعم المقدم من الحكومة الليبية والهيئة العامة للكهرباء في توفير الاحتياجات التي كان لها الدور الكبير في التحسن الملحوظ للشبكة واستقرارها .

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