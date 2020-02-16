دي مايو : نحتاج تحرك أوروبي لمراقبة حظر السلاح بليبيا

العنوان_روما

أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، أن الحل الأمثل لليبيا أن يتم منع دخول الأسلحة لها برا وبحرا وجوا.

وقال دي مايو في تدوينة له على صفحته على فيسبوك “، أنه “من الواضح أنه لحل النزاع الليبي ، يجب حظر دخول الأسلحة برا وجوا وبحرا، ويجب أن تبقي النقطة الأهم هي حظر الأسلحة في ليبيا، وهي خطوة أساسية لوقف الصراع المسلح”.

وأضاف “غداً في بروكسل ، في مجلس الشؤون الخارجية المهم للغاية ، سنناقش هذا الأمر أيضًا، نحتاج إلى بعثة تابعة للاتحاد الأوروبي قادرة على منع دخول الأسلحة ، ومراقبة الوضع الليبي باستمرار”.

ولفت إلى أنه “يجب على أوروبا أن تتصرف بشكل مضغوط، باستخدام صوت واحد”، معربا عن استعداد إيطاليا للقيام بدورها!