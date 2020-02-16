عقيلة صالح يؤكد مشاركة مجلس النواب في المسار السياسي

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مشاركة المجلس في المسار السياسي الذي سيعقد في جنيف الشهر الجاري.

المستشار صالح وفي لقاء مع قناة المستقبل، كشف عن أن المبعوث الأممي أبلغه أن رئيس مجلس النواب هو وحده من يقدم قائمة ممثلي المجلس في المسار السياسي، وأن الاختيار يتم تحت قبة البرلمان.

هذا وقال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح إن المرحلة القادمة مرحلة مفصلية في القضية الليبية.

المستشار صالح أكد أن القضية في ليبيا هي قضية أمنية، وأن المجلس تمكن من إيضاح هذه الصورة للمجتمع الدولي الذي أدرك هذه المسألة.

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