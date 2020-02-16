الأمم المتحدة تطلق خطة الاستجابة الإنسانية 2020 في ليبيا

أعلنت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، اليوم الأحد، إطلاق خطة الاستجابة الإنسانية 2020 من قبل الفريق القطري للعمل الإنساني، ويمثلها منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا يعقوب الحلو.

وقالت المفوضية، في بيان أصدرته، إن خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2020 تركز على الفئات الضعيفة ممن هم بحاجة إلى المساعدة الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، وبناءً على ما تم تقديره من احتياجات، تعطي خطة الاستجابة الأولوية لتوفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية والحماية وتوفير المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، ودعم سبل كسب الرزق وتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والضرورية، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة ذات الأولوية أيضاً، وهي الاستجابة لضرورة الدعم على المستوى المحلي وبناء القدرات والتدريب الفني ورفع نسبة الوعي مع السلطات الوطنية والمحلية والشركاء في المجال الإنساني، وكذلك تعزيز التنسيق وتحليل الاحتياجات القائمة على الأدلة.