عقب اجتماع المتابعة لمؤتمر برلين في ميونيخ.. قرقاش: الدور العربي ضروري في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، أنور قرقاش، مشاركة بلاده اليوم الأحد، في اجتماع المتابعة الوزاري لمؤتمر برلين حول ليبيا في ميونيخ.

وقال قرقاش، في تغريدة له على حسابه بتويتر، “نعمل مع الأصدقاء والشركاء للوصول إلى حل سياسي يعالج خطر التطرف والإرهاب، ونؤمن بأن الدور العربي ضمن الجهود الدولية في ليبيا حيوي وضروري”.

واجتمع وزراء خارجية عشر دول وممثلين آخرين للمنظمات الدولية؛ صباح اليوم، خلال مناقشات مؤتمر ميونخ الأمني؛ لمتابعة تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، لاسيما بعد احتدام الصراع عقب العمليات العسكرية في طرابلس.

وتبنى مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الماضي، قرارا يدعو إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا، قدمته بريطانيا لدعم مخرجات مؤتمر برلين الذي استضافته ألمانيا الشهر الماضي بشأن ليبيا، أيّد القرار 14 عضوا من مجموع 15 من أعضاء المجلس، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

ويطالب القرار الذي صاغته بريطانيا على مدار ثلاثة أسابيع ودعت للتصويت عليه، جميع الأطراف بوقف دائم لإطلاق النار، في أول فرصة ودون أي شروط مسبقة.

كما يفرض المشروع امتثال كل الأعضاء لقرار المجلس بشأن حظر الأسلحة المفروض منذ عام 2011م، ويدعو إلى التزام جميع المشاركين في اجتماع برلين حول ليبيا يناير الماضي، بالامتناع عن التدخل في الصراع في ليبيا وشؤونها الداخلية.

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