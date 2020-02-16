إيشينجر :هناك حاجة إلى التهديد بفرض عقوبات على من لا يمتثل لقرارات برلين

قال رئيس مؤتمر ميونخ للأمن فولفجانج إيشينجر، إن هناك حاجة إلى تهديد الأطراف التي لا تمتثل لمخرجات مؤتمر برلين بفرض عقوبات وآلية مراقبة دولية لقرار حظر تصدير السلاح.

وربط إيشينجر في تصريحات لمجلة دير شبيجل الألمانية أمس، بين وقف القتال في ليبيا ومنع عمليات تهريب وتصدير الأسلحة إلى أطراف النزاع حسب وصفه، مشددا على ضرورة التصدي لهذه العمليات.

وكشف رئيس مؤتمر ميونخ عن أن هناك أطرافا تنتهك قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا، وأنه يجب التفكير في كيفية إجبار الجميع على الجلوس إلى طاولة التفاوض والالتزام بها.

وأشار إلى أنه إذا كان هناك توافق على نشر قوة أممية لحفظ السلام ومراقبة وقف إطلاق النار، فإن ألمانيا يجب أن تكون ممثلة فيها وأن لا تتخلف عن الركب حسب قوله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا