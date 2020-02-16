زيارة العميد فرنانة للكتيبة 107 مشاة بصبراتة

أجرى آمر الشرطة العسكرية العميد مختار فرنانة أمس، بزيارة ميدانية إلى مقر منتسبي الكتيبة مئة وسبعة مشاة بصبراتة .

وفي تصريح لقناة ليبيا، أكد العميد فرنانة أن هذه الزيارة تأتي ضمن الجولات الميدانية التي يقوم بها آمر الشرطة العسكرية للتأكد من جاهزيتها لمعركة تحرير طرابلس،

مؤكدا أن جميع أفراد الكتيبة والكتائب الأخرى في جاهزية تامة لتلقي الأوامر وتنفيذها .

كما قام آمر الشرطة العسكرية برفقة آمر الكتيبة بإلقاء بعض التوجيهات والإرشادات لمنتسبي الكتيبة، التي تعتبر من أهم الكتائب المنضوية تحت القيادة العامة للجيش الليبي.

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