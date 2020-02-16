السعودية: إرسال تركيا للمسلحين من سوريا والأسلحة إلى ليبيا يؤدي إلى عدم الاستقرار

ليبيا – انتقد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود التدخل الخارجي في الصراع الليبي وخص تركيا بالذكر.

وزير الخارجية السعودي قال على هامش مؤتمر ميونخ الأمني لوكالة الأنباء الألمانية اليوم الأحد إن هناك الآن قوات قادمة من سوريا يتم إرسالها من تركيا إلى ليبيا،وفقاُ لما نقلته صحيفة “بوابة الأهرام المصرية”

وأضاف “بالطبع لا شيء من هذا يساعد على الإطلاق بل يؤدي فقط إلى مزيد من عدم الاستقرار”، مؤكدا أن هذا ينطبق أيضا على عمليات إرسال الأسلحة الجارية.

وقال الأمير فيصل إنه يستطيع أن يتصور إرسال مهمة دولية لحفظ السلام في ليبيا، موضحاً أن هذا قد يكون خيارًا إذا كانت العملية تسير في الاتجاه الصحيح لكن الوقت ليس مناسبًا بعد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية