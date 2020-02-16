واصفة خطاب السراج بالضعيف.. فيروز النعاس: تجاهل تصريحات حفتر باستمرار عدوانه

أخبار ليبيا 224 – متابعات

انتقدت الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية فيروز النعاس، ما تضمنه المؤتمر الصحفي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، قائلة: “كان بعيد عن الواقع، لم أفهم ما الذي أراد إيصاله”.

النعاس وصفت ، في تغريدة لها، الخطاب بالضعيف والذي لا يرتقي لمستوى التطورات الأخيرة، معتبرة أنه تجاهل بشكل كامل لما صرح به خليفة حفتر بأن “عدوانه”، بحسب تعبيرها، لن يتوقف حتى يحقق ما يريد.

واختتمت بأنه كان على السراج أن يوجه ردا قوي ويعلن وقف كل مسارات المبعوث الأممي إلى ليبيا، غسان سلامة، التي وصفتها بـ”البائسة”.

وقال السراج إنّ الجولة الأولى من المسار العسكري والأمني انتهت، وستبدأ جولة أخرى ستكون حاسمة ضد استمرار التجاوزات، مشيراً إلى أن قرار مجلس الأمن الأخير الداعي إلى وقف دائم لإطلاق النار في ليبيا أول نص ملزم يصدر عن مجلس الأمن منذ بداية الهجوم على العاصمة.

وأضاف السراج، في كلمة له أمس السبت، أنّ مخرجات مؤتمر برلين أصبحت ملزمة للجميع بعد قرار مجلس الأمن الأخير، ولهذا السبب ستكون الجولة المقبلة من المحادثات العسكرية والأمنية حاسمة.

ومن جهته، ألقى خليفة حفتر أول أمس الجمعة، كلمة مسموعة على المتظاهرين في ساحة الكيس وسط بنغازي للتنديد بالتدخل التركي في ليبيا، أكد فيها استمرار المعارك، قائلا: “أيها الأخوة لقد كنا ولازلنا دعاة سلام؛ السلام الذي يضمن لليبي كرامته وحريته والسيطرة على مقدراته والتمتع بخيراته، ويضع حدا للعبث بثروات الليبيين، ولا يكون ذلك إلا باستسلام الإرهابيين أو ينالوا مصيرهم المحتوم، ولا سلم إلا بنزع سلاح العصابات والمليشيات ومغادرة المرتزقة الذين أرسلهم إلى أرضنا مختل تركيا المسعور بالتعاون مع الخونة والعملاء، هذا هو السلام الذي نمد له أيدينا ونعلن معه وقفا دائما لإطلاق النار، وإن استكبروا وجنحوا إلى الحرب فليستبشروا بنيران قذائفنا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24