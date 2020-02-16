الثني يبحث احتياجات بلديات المنطقة الشرقية لليبيا

استقبل رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الأحد، أعضاء مجلس النواب عن مناطق شرق ليبيا، لبحث أوضاع بلديات المنطقة الشرقية والمشاريع التي تنفذها الحكومة في هذه البلديات وأبرز المشاكل والمختنقات التي تعاني منها بلديات المنطقة.

وتم خلال الاجتماع، بحث متابعة الآلية التي تم وضعها للتواصل بين رئاسة الوزراء وأعضاء مجلس النواب فيما يخص المختنقات والمشاكل التي تحتاج إلى حلول عاجلة للدوائر التي يمثلونها.

وقال الثني، إن هذا الاجتماع الثاني بعد ذلك الذي وضع فيه برنامج العمل، لافتا إلى أن العام 2020 ميلادي هو عام التدريب في ليبيا سيتم خلاله استهداف تأهيل الكوادر وتدريبهم وتطويرهم بما يعود بالنفع على المؤسسات العامة والخاصة.

وأشار الثني، إلى أن بعض البلديات في مناطق شرق ليبيا نالت حصة لا بأس بها في مشاريع الحكومة خلال الأعوام الماضية، مؤكدا أن بعض البلديات مثل تلك الواقعة في طوق مدينة بنغازي، والضواحي في بقية المدن، لم تتحصل على القدر الكافي من هذه المشاريع وبالتالي سيتم التركيز عليها في مشاريع هذا العام.