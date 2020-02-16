قيادية بالإخوان: فلول النظام يحرضون على الكفر بالثورة

قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري، آمنة إمطير، إن الشعب الليبي كالطير الحر يرفض القيود مهما كانت المغريات ويلاحق الحرية ولو كانت طريقها مليئة بالأشواك، بحسب تعبيرها.

كما قالت إمطير-القيادية في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين-في تصريحات صحافية، إن من اسمتهم بـ فلول النظام كانوا يريدون الدخول في “الثورة” ليغتنموا المناصب لكن تعبئتهم الإعلامية للتابعين لهم وتحريضهم على الكفر بالثورة المجيدة هي ما تمنعهم من الانخراط فيها، فنجدهم يغتنمون أي فرصة ليكونوا ضمن أي طاولة حوار، على حد تعبيرها.

وأضافت إمطير، “بالرغم من الدماء التي مازالت تنزف وتهجير العائلات مازال الشعب الليبي يحتفل للمرة التاسعة بـ”ثورة” أسقطت نظاما كمم الأفواه لأربعة عقود”، على حد زعمها.