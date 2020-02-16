بوشناف يبحث خطة رفع كفاءة أعضاء هيئة الشرطة

التقى وزير الداخلية في الحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، اليوم الأحد، مع مدير الإدارة العامة للتدريب بالوزارة خميس الوزان، لبحث خطة الوزارة للتدريب والتأهيل والتطوير خلال العام الجاري.

وناقش بوشناف، خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان وزارة الداخلية في مدينة بنغازي، خطة الإدارة التدريبية والتأهيلية والتطويرية التي ستشرف عليها المدرسة الفنية بمعهد تدريب الشرطة ببنغازي لرفع كفاءة الضباط وضباط الصف والأفراد والموظفين بوزارة الداخلية.

وأكد بوشناف، على ضرورة رفع كفاءة كافة أعضاء هيئة الشرطة والموظفين بما يعزز قدرة الوزارة في تنفيذ واجباتها المنوطة بها على الوجه الأمثل.

كما بحث الاجتماع الاستعدادات الجارية لتخريج الدفعة 66 لأعضاء هيئة الشرطة، إضافة إلى الدفعة الأولى للمعهد العالي لضباط الشرطة، وبحث سير الدورات التدريبية في درنة والواحات وغيرها من مديريات الأمن.