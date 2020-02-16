ماس: الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا يتعرض لانتهاكات كثيرة

أخبار ليبيا 24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الألماني هايكو مآس، أن الحظر المفروض على تصدير الأسلحة إلى ليبيا يتعرض لانتهاكات كثيرة، خاصة خلال الأسابيع الأخيرة، على حد قوله.

وقال ماس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نائبة المبعوث الأممي لدى ليبيا ستيفاني ويليامز في ميونخ اليوم الأحد: “من الواضح أنه خلال الأسابيع الأخيرة، تم رصد العديد من الانتهاكات للحظر على تصدير الأسلحة”.

وتابع ماس قائلا: “كانت هناك آراء مختلفة خلال اللقاء إلا أنها جميعا تصبو إلى أن الطريق الذي نحن ماضون فيه، وهو إبعاد أطراف النزاع عن الأطراف الداعمة، هو الحد المجدي الوحيد”.

وأضاف ماس: “كما سبق أن قلت، لقد أجرينا مناقشة صادقة اليوم. وذكّرنا جميع المشاركين بأن الترتيبات الخاصة بمؤتمر برلين يجب أن تتبعها إجراءات ملموسة. نأمل أن تكون هذه هي الطريقة التي يتصرف بها الجميع ، خاصة بعد اعتماد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. هناك آليات مختلفة ل من أجل مواجهة هذه المشكلة ، بما في ذلك لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن”.

وأعلن وزير الخارجية الألماني، أن رئاسة مجلس شؤون ليبيا ستكون وفق مبدأ التناوب، وأنه سيتم تسليم رئاسة المجلس لإيطاليا عقب انتهاء مؤتمر ميونيخ، مشيرا إلى أنها ستنظم اللقاء المقبل بالعاصمة روما في شهر مارس القادم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24